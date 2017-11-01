МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туристические кластеры, общие затраты на создание которых в четырех регионах РФ достигли 7 миллиардов рублей, пока не принесли отдачи регионам, утверждает Счетная палата России.

Создание туристических кластеров осуществляется в соответствии с профильной ФЦП до 2018 года. Реализация ее мероприятий осуществляется в рамках соответствующих региональных программ. Проверка проводилась в Ростуризме, правительствах Липецкой, Амурской областей, Якутии и Бурятии.

В период 2012-2016 годов и первое полугодие 2017 года общий объем субсидий из федерального бюджета, предоставленных проверенным регионам на создание туристических кластеров составил порядка 2 миллиардов рублей. Общий объем средств консолидированных бюджетов регионов, направленный на строительство кластеров, составил 535,5 миллиона рублей, объем внебюджетных источников – 4,6 миллиарда рублей.

"Несмотря на постепенную сдачу объектов и вложение около 7 миллиардов рублей из всех источников, ни в одном из проверенных регионов не достигнут экономический эффект, связанный с ростом инвестиций в основной капитал средств размещения, и социальный эффект, состоящий в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения", — отметил аудитор СП Александр Филипенко, слова которого приводятся в сообщении.

В Амурской области объем платных туристических услуг снижается, начиная с 2014 года. В Липецкой области, несмотря на положительную динамику отдельных экономических показателей, объем платных туристских услуг снижается также с 2014 года, в республике Якутия — с 2015 года. В Бурятии темпы роста платных туристских услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – положительные, однако их динамика замедлилась, подсчитала СП.

Подрядчики и эксплуатация

Отмечается, что Ростуризмом оценка эффективности реализации ФЦП в полном объеме не осуществлялась. В результате из 4,6 миллиарда рублей внебюджетных средств, о которых отчитался Ростуризм, более 2,5 миллиарда рублей было затрачено инвесторами на объекты независимо от участия в ФЦП, что искажает итоги ее реализации. Наибольшая доля составляет по кластерам "Елец" — почти 83% и "Северная мозаика" — почти 72%.

Существенным фактором, влияющим на исполнение инвесторами своих обязательств, является низкий уровень оценки регионами инвестпроектов, включаемых в укрупненный инвестиционный проект.

Например, Амурской областью заключено инвестсоглашение на строительство торгово-гостиничного комплекса на сумму более 6 миллиардов рублей с компанией, у которой отмечается ежегодное снижение чистых активов, что может привести к утрате платежеспособности. Готовность объекта на 1 июля 2017 года составляет 10% при сроке ввода в 2017 году.

При этом отмечается, что Ростуризм при предоставлении субсидий регионам не анализирует должным образом заключенные ими инвестиционные соглашения и возможности инвесторов. Более того, субсидии даются с нарушением правил и условий их предоставления, утверждает СП.

Кроме того, заключенные регионами инвестиционные соглашения не содержат обязательств инвесторов по дальнейшей эксплуатации объектов как туристических и по их техническому обслуживанию, как это предусматривает законодательство о частно-государственном партнерстве.

В результате, из 43 завершенных инвестпроектов ТРК "Елец" шесть объектов, созданных как туристические, были перепрофилированы инвесторами в магазины, а три объекта на момент проведения контрольного мероприятия пустовали. Например, вместо торгово-развлекательного центра с мини-гостиницей и рестораном работает магазин "Пятерочка", вместо спортивного бара — торговые ряды.

Нарушение законодательства

"По итогам проверки также было отмечено отсутствие надлежащего контроля со стороны Ростуризма и региональных властей за ходом реализации мероприятий по созданию кластеров, что в результате привело к многочисленным нарушениям действующего законодательства", — отмечается в сообщении.

"Например, проверкой установлено, что муниципальные контракты на строительство объектов ТРК "Тункинская долина" на сумму около 220 миллионов рублей заключены бывшим главой администрации Тункинского района (Бурятии – ред.), который в тот же период являлся соучредителем подрядчика, что содержит коррупционные риски", — пишет СП. В ходе проверки реализации мероприятий по созданию ТРК "Амур" выявлены факты оплаты невыполненных работ на сумму более 2 миллионов рублей. По указанным фактам подготовлены материалы в генпрокуратуру, отмечает Счетная палата.

"Проверка реализации мероприятий по созданию ТРК "Елец" выявила, что средства федерального бюджета на сумму более 111 миллионов рублей использованы с нарушением в результате несоблюдения администрацией Липецкой области условий соглашения о предоставлении субсидии в части необеспечения финансирования за счет средств инвесторов", — сказано в релизе. СП подготовила уведомление в Минфин РФ о применении к Липецкой области бюджетных мер принуждения.

Кроме того, в ходе проверки были установлены факты неэффективного использования ресурсов, созданных за счет бюджетных средств, на общую сумму 287,4 миллиона рублей.

Например, 97,2 миллиона рублей были направлены на строительство газопровода и электросетей ТРК "Северная мозаика", которые не эксплуатируются более 20 месяцев и 7 месяцев, соответственно, из-за отсутствия туристических объектов. 18,2 миллиона рублей — на строительство наземного перехода в городе Елец в рамках ТРК "Елец", который выходит в поле и лесной массив, поскольку строительство торгового центра, к которому ведет переход, не начиналось, замечает СП.

Отмечается, что одной из причин неэффективного использования созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры является отсутствие в инвестиционных соглашениях предусмотренных законодательством условий по обеспечению инвестором исполнения своих обязательств.