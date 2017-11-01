РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Четыре российских региона не получили отдачи от туристических кластеров

13:5501.11.2017
02583
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНациональный природный парк Ленские столбы в Якутии. Архивное фотоНациональный природный парк Ленские столбы в Якутии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туристические кластеры, общие затраты на создание которых в четырех регионах РФ достигли 7 миллиардов рублей, пока не принесли отдачи регионам, утверждает Счетная палата России.

Создание туристических кластеров осуществляется в соответствии с профильной ФЦП до 2018 года. Реализация ее мероприятий осуществляется в рамках соответствующих региональных программ. Проверка проводилась в Ростуризме, правительствах Липецкой, Амурской областей, Якутии и Бурятии.

Цхинвал. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Южная Осетия хочет войти в туристический кластер СКФО
В период 2012-2016 годов и первое полугодие 2017 года общий объем субсидий из федерального бюджета, предоставленных проверенным регионам на создание туристических кластеров составил порядка 2 миллиардов рублей. Общий объем средств консолидированных бюджетов регионов, направленный на строительство кластеров, составил 535,5 миллиона рублей, объем внебюджетных источников – 4,6 миллиарда рублей.

"Несмотря на постепенную сдачу объектов и вложение около 7 миллиардов рублей из всех источников, ни в одном из проверенных регионов не достигнут экономический эффект, связанный с ростом инвестиций в основной капитал средств размещения, и социальный эффект, состоящий в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения", — отметил аудитор СП Александр Филипенко, слова которого приводятся в сообщении.

В Амурской области объем платных туристических услуг снижается, начиная с 2014 года. В Липецкой области, несмотря на положительную динамику отдельных экономических показателей, объем платных туристских услуг снижается также с 2014 года, в республике Якутия — с 2015 года. В Бурятии темпы роста платных туристских услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – положительные, однако их динамика замедлилась, подсчитала СП.

Подрядчики и эксплуатация

Коломна, Подмосковье. Архивное фото
© Фото : администрация Коломны
Зарайск, Коломну и Луховицы могут объединить в единый туристический кластер
Отмечается, что Ростуризмом оценка эффективности реализации ФЦП в полном объеме не осуществлялась. В результате из 4,6 миллиарда рублей внебюджетных средств, о которых отчитался Ростуризм, более 2,5 миллиарда рублей было затрачено инвесторами на объекты независимо от участия в ФЦП, что искажает итоги ее реализации. Наибольшая доля составляет по кластерам "Елец" — почти 83% и "Северная мозаика" — почти 72%.

Существенным фактором, влияющим на исполнение инвесторами своих обязательств, является низкий уровень оценки регионами инвестпроектов, включаемых в укрупненный инвестиционный проект.

Например, Амурской областью заключено инвестсоглашение на строительство торгово-гостиничного комплекса на сумму более 6 миллиардов рублей с компанией, у которой отмечается ежегодное снижение чистых активов, что может привести к утрате платежеспособности. Готовность объекта на 1 июля 2017 года составляет 10% при сроке ввода в 2017 году.

При этом отмечается, что Ростуризм при предоставлении субсидий регионам не анализирует должным образом заключенные ими инвестиционные соглашения и возможности инвесторов. Более того, субсидии даются с нарушением правил и условий их предоставления, утверждает СП.

Кроме того, заключенные регионами инвестиционные соглашения не содержат обязательств инвесторов по дальнейшей эксплуатации объектов как туристических и по их техническому обслуживанию, как это предусматривает законодательство о частно-государственном партнерстве.

В результате, из 43 завершенных инвестпроектов ТРК "Елец" шесть объектов, созданных как туристические, были перепрофилированы инвесторами в магазины, а три объекта на момент проведения контрольного мероприятия пустовали. Например, вместо торгово-развлекательного центра с мини-гостиницей и рестораном работает магазин "Пятерочка", вместо спортивного бара — торговые ряды.

Нарушение законодательства

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин поручил Генпрокуратуре и СП проверить 4 туристско-рекреационных кластера
"По итогам проверки также было отмечено отсутствие надлежащего контроля со стороны Ростуризма и региональных властей за ходом реализации мероприятий по созданию кластеров, что в результате привело к многочисленным нарушениям действующего законодательства", — отмечается в сообщении.

"Например, проверкой установлено, что муниципальные контракты на строительство объектов ТРК "Тункинская долина" на сумму около 220 миллионов рублей заключены бывшим главой администрации Тункинского района (Бурятии – ред.), который в тот же период являлся соучредителем подрядчика, что содержит коррупционные риски", — пишет СП. В ходе проверки реализации мероприятий по созданию ТРК "Амур" выявлены факты оплаты невыполненных работ на сумму более 2 миллионов рублей. По указанным фактам подготовлены материалы в генпрокуратуру, отмечает Счетная палата.

"Проверка реализации мероприятий по созданию ТРК "Елец" выявила, что средства федерального бюджета на сумму более 111 миллионов рублей использованы с нарушением в результате несоблюдения администрацией Липецкой области условий соглашения о предоставлении субсидии в части необеспечения финансирования за счет средств инвесторов", — сказано в релизе. СП подготовила уведомление в Минфин РФ о применении к Липецкой области бюджетных мер принуждения.

Кроме того, в ходе проверки были установлены факты неэффективного использования ресурсов, созданных за счет бюджетных средств, на общую сумму 287,4 миллиона рублей.

Например, 97,2 миллиона рублей были направлены на строительство газопровода и электросетей ТРК "Северная мозаика", которые не эксплуатируются более 20 месяцев и 7 месяцев, соответственно, из-за отсутствия туристических объектов. 18,2 миллиона рублей — на строительство наземного перехода в городе Елец в рамках ТРК "Елец", который выходит в поле и лесной массив, поскольку строительство торгового центра, к которому ведет переход, не начиналось, замечает СП.

Отмечается, что одной из причин неэффективного использования созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры является отсутствие в инвестиционных соглашениях предусмотренных законодательством условий по обеспечению инвестором исполнения своих обязательств.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена