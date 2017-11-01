Глава Ростуризма рассказал, как открытие Турции повлияло на турпоток в Крым

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туристический поток в Крым в 2017 году, который составил более 4,9 миллиона человек, практически сохранился на уровне предыдущего года, несмотря на возвращение на российский рынок турецкого направления, заявил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"По данным на 27 октября 2017 года, в Крыму отдохнуло 4,93 миллиона туристов. Мы всегда сравниваем показатели текущего года с показателями предыдущего года. Однако мне представляется не совсем корректным сравнение летнего сезона 2017 года с предыдущим годом, так как 2016 год был совершенно уникальным для внутреннего туризма нашей страны", — сказал Сафонов, выступая на пресс-конференции "Туризм в Крыму: итоги сезона и планы на будущий год".

"Тогда на российском рынке не присутствовали некоторые альтернативные конкурентные предложения, в частности — Турция и Египет", — отметил он.

Сафонов подчеркнул, что даже при таком некорректном сравнении показатели текущего года практически соответствуют показателям предыдущего года. По словам главы Ростуризма, в 2017 году в Крым приехало всего на 200 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

"Мы надеемся, что это отставание будет наверстано до конца года, так как в Крыму ещё пройдут важные событийные мероприятия. Несмотря на то, что высокий туристский сезон уже завершился, мы считаем Крым круглогодичной туристской дестинацией", — отметил он.

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