Ростуризм призвал находящихся в Нью-Йорке туристов сохранять спокойствие

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туристам в Нью-Йорке сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей, сообщается на сайте ведомства.
"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Нью-Йорке, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении ведомства.
Со ссылкой на данные генконсульства РФ в Нью-Йорке, ведомство сообщает, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещена в России