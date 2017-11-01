Ростуризм призвал находящихся в Нью-Йорке туристов сохранять спокойствие

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туристам в Нью-Йорке сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей, сообщается на сайте ведомства.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Нью-Йорке, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что федеральное агентство по туризму находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.

Со ссылкой на данные генконсульства РФ в Нью-Йорке, ведомство сообщает, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России