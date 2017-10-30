МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские туристы, несмотря на отсутствие прямых рейсов на египетские курорты, находят способы добираться до них самостоятельно, рассказали РИА Новости эксперты туристического сервиса Туту.ру.
Тем не менее, российские путешественники, желающие полететь в Египет, находят выход: покупают билеты с пересадками. Альтернатив в зимнее время, как отметили в Туту.ру, с таким временем перелета, погодой и уровнем сервиса за бюджетные суммы просто нет.
"Осенью 2016 года активно обсуждалась возможность открытия чартерных перелетов в Египет. По нашим данным, 8-10% поисков туров было именно по Египту. Когда направление не открылось, люди все-таки решили организовать поездку самостоятельно, без привлечения туроператоров и пакетных туров", — рассказала руководитель отдела продаж туров Туту.ру Мария Чупина.
"В целом доля оформленных билетов в Египет выросла: об этом свидетельствуют как данные за 10 месяцев 2017 года, так и отдельно за осенний период. Если сравнивать осень 2017 года к осени 2016 года, то окажется, что доля авиабилетов в Египет выросла в два раза по сравнению с прошлым годом", — добавила Чупина. Так, доля билетов в Египет среди стран дальнего зарубежья сейчас составляет 4%.
Средняя цена перелета туда-обратно из Москвы в Хургаду с пересадкой составляет 29,4 тысячи рублей, из Москвы в Шарм-эш-Шейх — около 26 тысяч. Из Санкт-Петербурга в Хургаду можно улететь за 39,3 тысячи, в Каир — за 25,3 тысячи рублей.