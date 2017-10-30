МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские туристы, несмотря на отсутствие прямых рейсов на египетские курорты, находят способы добираться до них самостоятельно, рассказали РИА Новости эксперты туристического сервиса Туту.ру.

Прямое авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Рейс "Когалымавиа" 31 октября 2015 года летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Тем не менее, российские путешественники, желающие полететь в Египет, находят выход: покупают билеты с пересадками. Альтернатив в зимнее время, как отметили в Туту.ру, с таким временем перелета, погодой и уровнем сервиса за бюджетные суммы просто нет.

"Осенью 2016 года активно обсуждалась возможность открытия чартерных перелетов в Египет. По нашим данным, 8-10% поисков туров было именно по Египту. Когда направление не открылось, люди все-таки решили организовать поездку самостоятельно, без привлечения туроператоров и пакетных туров", — рассказала руководитель отдела продаж туров Туту.ру Мария Чупина.

При полете из Москвы в Хургаду пассажиры могут совершить пересадку в Стамбуле, Праге. Туристы, направляющиеся в Шарм-эш-Шейх, могут совершить пересадку в итальянской Вероне, а летящие в Каир могут найти подходящие рейсы из Аммана, Стамбула, Рима, Бахрейна, Франкфурта-на-Майне, Парижа, Цюриха и других городов.

"В целом доля оформленных билетов в Египет выросла: об этом свидетельствуют как данные за 10 месяцев 2017 года, так и отдельно за осенний период. Если сравнивать осень 2017 года к осени 2016 года, то окажется, что доля авиабилетов в Египет выросла в два раза по сравнению с прошлым годом", — добавила Чупина. Так, доля билетов в Египет среди стран дальнего зарубежья сейчас составляет 4%.

Средняя цена перелета туда-обратно из Москвы в Хургаду с пересадкой составляет 29,4 тысячи рублей, из Москвы в Шарм-эш-Шейх — около 26 тысяч. Из Санкт-Петербурга в Хургаду можно улететь за 39,3 тысячи, в Каир — за 25,3 тысячи рублей.