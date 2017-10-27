Турагенты считают, что они не должны иметь отношения к электронной путевке

АНТАЛЬЯ, 27 окт — РИА Новости. Туристические агентства не должны принимать участия ни в разработке, ни в использовании электронной туристической путевки, которая будет применяться только при оформлении пакетных туров, формируемых исключительно туроператорами, заявил член правления Альянса туристических агентств (АТА) Виктор Акулинин.

Федеральное агентство по туризму в сентябре 2017 года начало открытое тестирование информационной системы "Электронная путевка". Оценить функциональные возможности нового сервиса смогут все заинтересованные участники рынка. В соответствии с федеральным законом, с 1 января 2018 года система должна быть запущена в промышленную эксплуатацию.

Использование электронной путевки позволит обеспечить контроль над реализацией турпродукта и предоставлением туристских услуг. Каждый турист сможет самостоятельно проверить факт регистрации в информационной системе своей электронной путевки, которая является свидетельством наличия государственных гарантий у компании, продавшей турпродукт, а также присутствия данной компании в реестре Ростуризма.

"Сейчас существуют некие инициативы, направленные письмом в Минкульт, где просят привлечь туристические агентства к участию в электронной путевке. Но электронная путевка — это система пакетных туров, а агентства к формированию пакетных туров не имеют никакого отношения. Это прерогатива туроператоров, поэтому только они могут быть участниками ее использования", — сказал Акулинин журналистам в рамках девятой выездной конференции АТА.

"Участия агентств ни в разработке, ни в тестировании электронной путевки в принципе быть не может. Это даже противозаконно, так как формировать пакетные туры имеют право только туроператоры. Защита прав потребителей — это одно из основных условий, которые декларируются при создании электронной путевки. Кроме того, государство должно иметь возможность контроля финансово-хозяйственных показателей производителей турпродукта — туроператоров", — считает Акулинин.

Его точку зрения разделяет исполнительный директор АТА Наталия Осипова. "Электронная путевка — это электронный документооборот. Это прохождение сделки в электронном виде от начала до конца, чтобы надзорные органы могли отслеживать состояние сделки между туроператором и туристом. Там нет необходимости в лишних документах, и агентства к электронной путевке не имеют никакого отношения", — заявила она.