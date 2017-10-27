Турагентства не смогут продавать Крым без "внятного" ценообразования

АНТАЛЬЯ (Турция), 27 окт — РИА Новости. Крым будет оставаться "непродажным" туристическим направлением, пока ценообразование на отели и авиабилеты там не станет понятным, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова на встрече с журналистами в рамках девятой выездной конференции ассоциации.

"Крым до сих пор, с одной стороны — наша территория, а с другой стороны — территория совершенно непонятная. Мы не понимаем принципов ценообразования. Почему, например, когда авиакомпании понижают стоимость перелёта, отели тут же поднимают цены, и наоборот? Пока будет оставаться такая ситуация, Крым для агентств останется непродажным", — сказала она.

Осипова заявила, что агентства не могут так работать, потому что не могут объяснить туристам, откуда берётся такая цена.

"Мы уже устали объяснять, что в Крыму дорогое электричество, дорогая пресная вода, дорогой газ, дорогие продукты, потому что полуостров находится в частичной изоляции, да там ещё и короткий сезон. Турагентства все это уже выучили наизусть, но турист эти аргументы не принимает", — прокомментировала представитель ассоциации.