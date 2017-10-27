Емкости "ВИМ-Авиа" должны быть востребованы другими авиаперевозчиками

АНТАЛЬЯ (Турция), 27 окт — РИА Новости. Емкость, которую обслуживала "ВИМ-Авиа", на фоне роста турпотоков в России очень востребована, поэтому самолёты и персонал этой авиакомпании должны перейти другим перевозчикам, работающим на чартерных направлениях, сообщил РИА Новости в пятницу советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

По данным официального сайта Росавиации, авиакомпания IFly планирует трудоустроить 200 бортпроводников и 60 пилотов (30 КВС и 30 вторых пилотов) из числа сотрудников прекратившей свою деятельность авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила со ссылкой на коммерческого директора туроператора TEZ Tour Александра Буртина, что набор сотрудников обусловлен расширением парка IFly. Он рассказал, что в течение ближайших 2-4 месяцев парк авиакомпании IFly пополнится самолетами Airbus А319. Предполагается, что в парк авиаперевозчика будет введено еще 3-4 самолета, "некоторые из которых принадлежали "ВИМ-Авиа".

Горин уточнил, что несмотря на информацию о появившихся инвесторах, сейчас персонал "ВИМ-Авиа" будет приглашаться в другие авиакомпании, а самолеты могут перейти к другим перевозчикам. Он уточнил, что поскольку парк "ВИМ-Авиа" составляют как узкофюзеляжные, так и широкофюзеляжные борта, то он очень востребован на российском рынке.

"ВИМ-Авиа" выполняла очень большую долю именно туристических перевозок. Из 3,5 миллиона пассажиров, которых за год перевозила эта авиакомпания, как минимум 2 миллиона были чисто туристическими, чартерными клиентами. В связи с этим совершенно логично выглядит ситуация, когда авиакомпания IFly и другие туристические чартерные авиаперевозчики возьмут персонал и парк самолётов "ВИМ-Авиа", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

"У авиакомпании IFly в свое время были задержки вылетов из-за позднего прибытия новых самолетов, сейчас она управляет 7 самолетами и расширяет свой парк. Кроме того, обновленные механизмы контроля за авиакомпаниями позволят Минтрансу и Росавиации свести к минимуму задержки рейсов", — ответил Горин на вопрос о претензиях к компании IFly из-за частой задержки рейсов.

Он также отметил, что "ВИМ-Авиа" занималась, в том числе, перевозкой китайских туристов, а IFly тоже работает на этом рынке. Поэтому возможно, IFly возьмет на себя каки-то дополнительные рейсы в Китай.