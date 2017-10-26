Страховщики зафиксировали 3 случая Коксаки на 10 тысяч туристов в Турции

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 окт — РИА Новости. Страховые компании подсчитали, что в 2017 году на каждые 10 тысяч туристов, отдыхающих в Турции, только 3 человека заболели, заразившись вирусом Коксаки, сообщила в четверг руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию туроператоров, исполнительный директор "ERV Туристическое Страхование" Юлия Алчеева.

Роспотребнадзор обеспокоился эпидемиологической обстановкой на курортах Турции после жалоб на "горячую линию" ведомства: инфекцией во время отдыха заразились более чем 980 россиян, среди которых 77% дети. Наибольшее количество обращений, по данным Роспотребнадзора, связано с отдыхом во второй половине июля — начале августа. У всех пострадавших отмечалась повышенная температура, сыпь, зуд, рвота и боли в животе, диарея, характерные для энтеровирусной инфекции.

Алчеева, выступая на Девятой выездной конференции Альянса туристических агентств (АТА), рассказала, что ВСС собирает статистику о том, сколько туристов пострадало в этом году от вируса Коксаки в Турции. "В процентном соотношении того, сколько выехало туристов в Турцию и сколько из них заболело, заразившись вирусом Коксаки, получается, что на 10 тысяч туристов в Турции заболело всего 3 человека", — отметила она.

Представитель страхового бизнеса заверила, что ничего страшного в этом вирусе нет, он легко переносится, и, в отличие от гриппа, не приводит к серьезным последствиям.

"То, что в 2017 году случаев заболевания от вируса Коксаки было больше, чем в предыдущем, объясняется тем, что количество туристов в этом году в Турции выросло в 10 раз по сравнению с 2016 годом", — подчеркнула Алчеева.

Ранее генеральный директор туристической компании Coral Travel Эрджюмент Юналан доложил, что по итогам 2017 года Турция рассчитывает принять порядка 4 миллионов российских туристов.