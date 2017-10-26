Остановка деятельности "ВИМ-Авиа" в июне затронула бы 1,15 миллиона человек

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 окт — РИА Новости. Приостановка деятельности авиакомпании "ВИМ-Авиа" в июне 2017 года, когда появилась первая информация о массовых задержках рейсов этой компании, привела бы к тому, что более 1,15 миллиона человек остались бы без авиаперевозки, так как дополнительных мощностей на рынке не было, сообщил РИА Новости в четверг член Альянса туристических агентств (АТА), член наблюдательного совета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

"Основной проблемой в туризме в 2017 году стала транспортная составляющая. Ни для кого не секрет, что стоимость транспортных услуг доходит до 60% общей стоимости турпакета. Мы следим за ситуацией, так как она несёт большие финансовые потери", — сказал он в беседе, которая состоялась в рамках Девятой выездной конференции Альянса туристических агентств.

"В ситуации с "ВИМ-Авиа" понятно, что если бы деятельность этой авиакомпании была приостановлена ещё в июне, когда стало известно о массовых задержках авиарейсов, то более 1,15 миллиона человек осталось бы без авиаперевозки в июле и августе", — отметил Горин.

Он пояснил, что в тот момент на авиационном рынке России не было дополнительных мощностей, чтобы обслужить клиентов "ВИМ-Авиа".

"Тогда, летом этого года, мы получили бы значительное сокращение авиаперевозок и, как следствие этого, ощутимый рост цен", — сказал он.