Курортные полвека: пицундская здравница отметила юбилей

СУХУМ, 26 окт – РИА Новости.В Абхазии прошли торжественные мероприятия по случаю 50-летнего юбилея знаменитого курорта Пицунда, сообщаетSputnik Абхазия.

На праздник собрались жители и гости города. Среди приглашенных были те, кто стоял у истоков создания курорта. Коллектив Пицунды поздравил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Глава республики отметил, что курорт всегда шел в ногу со временем. При поддержке государства, начиная с 2014 года, он был модернизирован, был проведен капитальный ремонт и перепланировка четырех корпусов.

"На очереди – реконструкция оставшихся корпусов, продолжение ремонта и обновления инфраструктуры, обеспечивающей деятельность курорта", — сказал Хаджимба.

Курорт Пицунда стал излюбленным местом отдыха советских людей сразу же после его открытия. Решение о его строительстве принял Никита Хрущев во время отдыха на своей даче недалеко от места будущей всесоюзной здравницы.

По рассказу одного из строителей объекта Нестора Зардании, Первый секретарь ЦК КПСС дружил с абхазским ученым Михаилом Бгажбой. Во время одного из разговоров с ним Хрущев предложил построить курорт на мысе Пицунды. Это было в 1959 году.

Место было выбрано не случайно. Построить курорт решили в заповедной сосновой роще: пицундская сосна обладает уникальными лечебными свойствами.

В строительстве новой здравницы приняли участие около трех с половиной тысяч человек.

Руководила работами Тамара Гицба. Позже Хрущев связался с главным архитектором Москвы тех лет Михаилом Посохиным, который строил Дворец съездов, чтобы он с коллегами срочно прибыл в Пицунду.

"Это был глобальная стройка, все были воодушевлены так как знали, что у нас появится курортный объект высокого уровня", — рассказал Зардания.

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