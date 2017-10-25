Керчь обнулит ставку курортного сбора в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Власти крымской Керчи не станут взимать с туристов курортный сбор из-за неразвитой рекреационной инфраструктуры, сообщил заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Ранее крымское правительство утвердило порядок участия муниципальных образований в эксперименте по введению курортного сбора на территории республики. Срок подачи заявок о включении муниципалитетов в территорию эксперимента — до 30 октября текущего года.

"В ходе обсуждения (эксперимента) пришли к выводу, что сама по себе идея курортного сбора хорошая, но пока вводить курортный сбор в нашем городе нецелесообразно. Развитие курортной сферы находится в начальной стадии, не готова должным образом рекреационная инфраструктура и не отлажен механизм администрирования сбора", — написал на своей странице в Facebook Мельгазиев.

Чиновник отметил, что в связи с прогнозно низкими объемами поступлений от сбора проводить эксперимент признано нецелесообразным.

"Принято решение внести предложение об установлении нулевой ставки курортного сбора на 2018 год", — написал Мельгазиев.

Согласно данным минкурортов и туризма Крыма, в регионе Керчи располагается около 40 из более чем 750 крымских объектов размещения.

Проектом закона о курортном сборе в республике Крым, опубликованном на сайте профильного министерства, курортный сбор в регионах Крыма, участвующих в эксперименте, устанавливается в размере 10 рублей. Участие в эксперименте примут лишь пять муниципалитетов республики: Ялта, Алушта, Евпатория, Судак и Феодосия.