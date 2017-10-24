Общий фонд российского и турецкого турбизнеса помог бы в трудных ситуациях

АНТАЛЬЯ (Турция), 24 окт — РИА Новости. Некий совместный фонд, который могли бы создать представители российского и турецкого турбизнеса, помог бы оперативнее реагировать на негативные ситуации в отрасли, когда страдают туристы, сообщил РИА Новости коммерческий директор туристической компании Coral Travel Эрджюмент Юналан.

В ходе беседы, которая состоялась в рамках юбилейного мероприятия Starway Tourism Awards'17, собеседник агентства согласился, что, возможно, пришло время создать некий совместный кризисный фонд между российскими и турецкими туроператорами и отельерами.

"Критические ситуации в туризме возникают практически каждый сезон, и застраховаться от них очень сложно. Бывают случаи, когда по независящим от туристов причинам они не могут вовремя улететь домой. Чтобы люди не оставались на улице и не жили в аэропортах, возможно, стоит создать некий фонд, подобный тому, который уже существует в России", — пояснил он.

Юналан подчеркнул, что турецкие гостиницы в большинстве своем очень лояльно относятся к туристам и продлевают проживание своим гостям в экстренных случаях.

"Наверное, если такое решение будет принято на государственном уровне, и такой фонд появится, то реагировать на негативные ситуации будут быстрее. Сколько туристический бизнес пережил критических ситуаций, вплоть до закрытия целых направлений. Даже нельзя себе представить, что еще плохого может случиться в туризме. Но у нас такой бизнес, который очень зависит от внешних факторов, главное — вести гибкую политику и быстро адаптироваться", — заявил он.