Ростуризм назвал самые популярные направления туров на ноябрьские праздники

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия заняла первое место по количеству завершенных бронирований туров на ноябрьские праздники, сообщает Ростуризм.
"Россия заняла первое место по количеству завершенных бронирований туров на ноябрьские праздники. Доля нашей страны в общем объеме составила 18,42%. Вторым по популярности оказался Таиланд – 17,46%. Далее следуют ОАЭ (10,17%), Турция (10,17%) и Чехия (8,49%). Также в числе популярных зарубежных направлений на ноябрьские праздники – Индия, Кипр, Вьетнам, Израиль и Китай", — говорится в сообщении.
"В межсезонье, в частности, на ноябрьские праздники, значительно возрастает спрос на услуги санаториев, где можно не только пройти курс лечебно-профилактическими процедурами, но и полноценно отдохнуть всей семьей перед наступлением зимы. Кроме того, очень востребованы культурно-познавательные туры, которые позволяют провести длинные выходные интересно и с пользой. Рейтинг популярности внутрироссийских туристских направлений на ноябрьские праздники 2017 года является выраженным проявлением этих тенденций", – приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.