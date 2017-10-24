Ростуризм назвал самые популярные направления туров на ноябрьские праздники

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия заняла первое место по количеству завершенных бронирований туров на ноябрьские праздники, сообщает Ростуризм.

Как отмечается на сайте ведомства, Ростуризм совместно с участниками туристского рынка – туроператорами, сервисами бронирования туров и продажи билетов определил наиболее популярные направления отдыха россиян на выходных, приуроченных ко Дню народного единства.

"Россия заняла первое место по количеству завершенных бронирований туров на ноябрьские праздники. Доля нашей страны в общем объеме составила 18,42%. Вторым по популярности оказался Таиланд – 17,46%. Далее следуют ОАЭ (10,17%), Турция (10,17%) и Чехия (8,49%). Также в числе популярных зарубежных направлений на ноябрьские праздники – Индия, Кипр, Вьетнам, Израиль и Китай", — говорится в сообщении.

При этом среди внутрироссийских направлений отдыха в период с 4 по 6 ноября наибольшей популярностью, по данным "Слетать.ру", пользуется Крым (44,11% поисковых запросов), Краснодарский край (42,51%), Москва и Московская область (2,98%). Также к востребованным регионам относятся Карелия, Калининградская, Ленинградская, Ярославская области, Ставропольский и Алтайский край, республика Татарстан.

"В межсезонье, в частности, на ноябрьские праздники, значительно возрастает спрос на услуги санаториев, где можно не только пройти курс лечебно-профилактическими процедурами, но и полноценно отдохнуть всей семьей перед наступлением зимы. Кроме того, очень востребованы культурно-познавательные туры, которые позволяют провести длинные выходные интересно и с пользой. Рейтинг популярности внутрироссийских туристских направлений на ноябрьские праздники 2017 года является выраженным проявлением этих тенденций", – приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.