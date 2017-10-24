С начала года Кипр посетили выше 840 тысяч российских туристов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В течение 2017 года Кипр посетили уже свыше 840 тысяч российских туристов, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис.

"В течение текущего года Кипр посетило уже где-то 840-860 тысяч российских туристов", — заявил он на пресс-конференции в Москве, посвященной началу его визита в РФ.