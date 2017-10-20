Ростуризм хочет пригласить китайских болельщиков на ЧМ-2018 на выставке ITF

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что представляя единый национальный стенд России на туристической ярмарке в Азиатско-Тихоокеанском регионе ITF 2017 в китайском Тайбее, наша страна реализует возможность пригласить 300 миллионов болельщиков на Чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Самая популярная туристическая ярмарка в Азиатско-Тихоокеанском регионе Тайбэй ITF 2017 (Taipei International Travel Fair 2017) пройдёт с 27 по 30 октября 2017 года в Центре международной торговли в китайском городе Тайбэй.

В 2016 году ITF в Тайбэе собрала более 900 экспонентов из 62 стран, а количество посетителей ярмарки превысило 300 тысяч человек.

Россия в очередной раз выступит в Тайбэе единым национальным стендом, организованным при поддержке Федерального агентства по туризму компанией "Маркетинг, выставки, консалтинг" и туристической ассоциацией "Мир без границ". На стенде будут представлены популярные туристические программы по Москве, Санкт-Петербургу, Дальневосточному региону, Иркутской области и другим регионам России.

Сафонов напомнил, что Китай входит в число лидеров по въездному турпотоку в Россию. "За первое полугодие 2017 года нашу страну посетили 552 тысячи туристов из КНР – на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Проведение маркетинговых мероприятий на китайском туристском рынке особенно актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который пройдет в российских городах в будущем году. В Китае насчитывается около 300 млн футбольных болельщиков. Очень важно пригласить их на матчи, рассказать им о возможностях, преимуществах и интересных туристических предложениях, которые ждут в России гостей мирового футбольного первенства", – приводятся в сообщении слова главы Ростуризма.

В рамках выставки пройдет очередной этап Russian Tourism Road Show "Visit Russia", на котором представители туристических ведомств и бизнеса из России представят участникам и посетителям выставки свои возможности организации отдыха для китайских туристов, экскурсионные и межрегиональные программы.