Минтранс координирует процесс переговоров по дальнейшей судьбе "ВИМ-Авиа"

САМАРА, 20 окт — РИА Новости. Минтранс РФ координирует процесс переговоров, связанный с дальнейшей судьбой "ВИМ-Авиа", сообщил журналистам в пятницу министр транспорта Максим Соколов.

"Минтранс координирует этот процесс (процесс переговоров — ред.). Естественно, решение о дальнейшей судьбе компании должны принимать потенциальные инвесторы, кредиторы компании, финансовое институты", — сказал министр.

По словам Соколова, разработка стратегии дальнейшего развития авиакомпании может занять длительное время.

"Однозначно, этот процесс не быстрый. У кого-то могут не выдержать нервы, кто-то может подать иск о банкротстве. Это, действительно, процесс, который идет поступательно, постепенно и, скажем так, он не является публичным, но мы этот процесс координируем", — добавил министр.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.