В Крыму считают, что курортный сбор должен быть единым для полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Размер курортного сбора не должен превышать 10 рублей и должен быть единым для всего Крыма, заявил РИА Новости глава комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк, добавив, что обсуждение параметров закона о курортном сборе в Крыму и прием заявок муниципалитетов продолжается.

Межведомственная рабочая группа по подготовке регионального законопроекта "О введении курортного сбора" была создана в Крыму в начале октября, ее возглавила профильный вице-премьер Лариса Опанасюк.

"К 1 декабря закон будет принят, до этого момента идет его обсуждение. Прием заявок от крымских регионов продолжится до конца октября", — сказал Черняк. По его мнению, ставка курортного сбора должна быть установлена на уровне 10 рублей с человека в сутки. Крымчане будут освобождены от его уплаты. Он отметил, что несколько муниципалитетов Крыма уже прислали свои заявки на участие в эксперименте.

"Ставка, это мое мнение, должна быть 10 рублей в сутки. Этот вопрос еще будет обсуждаться, так как некоторые регионы хотят заработать – предлагают и 15, и 20 рублей. При этом я считаю важным, чтобы ставка была единой для всего Крыма. И главное – решить, будет ли участвовать весь Крым в эксперименте или отдельные регионы, подавшие заявки", — сказал Черняк.

Ранее сообщалось, что власти Кубани намерены установить ставку курортного сбора на уровне 10 рублей, а на Ставрополье размер курортного сбора составит 50 рублей в сутки с отдыхающего.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

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