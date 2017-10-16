Спрос на речные круизы среди россиян в 2017 году вырос как минимум на 15%

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Число российских туристов, выбравших для отдыха речные круизы в период летней навигации 2017 года, выросло как минимум на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на будущую навигацию по отдельным теплоходам уже увеличился на 80%, сообщила РИА Новости в связи с окончанием сезона замгендиректора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.
По мнению Гончаровой, речной рынок в очередной раз подтвердил то, что он менее всего подвержен различным колебаниям по сравнению с другими туристическими направлениями. "Динамика нас пока радует, она есть, она положительная и сохраняется уже несколько лет", — отметила она.
"Если говорить о тех направлениях, которые выбирают отечественные туристы, то стоит отметить разную глубину продаж. Люди начинают приобретать заранее, как правило, более продолжительные круизы, от 12 до 20 дней. Большой популярностью пользуются питерские, пермские рейсы, круизы на Соловецкие острова и Казань-Елабуга", — уточнила представитель оператора.
"Если Санкт-Петербург всегда пользовался спросом, то маршруты по территории Татарстана "выстрелили" в последние два года. В республике не просто организовали две новые стоянки, в Свияжске и в Болгаре, но и сделали их практически ключевыми в круизе", — сообщила Гончарова.