Спрос на речные круизы среди россиян в 2017 году вырос как минимум на 15%

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Число российских туристов, выбравших для отдыха речные круизы в период летней навигации 2017 года, выросло как минимум на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на будущую навигацию по отдельным теплоходам уже увеличился на 80%, сообщила РИА Новости в связи с окончанием сезона замгендиректора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

"Можно сказать, что спрос на речные круизы со стороны российских туристов вырос как минимум на 15%. Сейчас мы начали продажи на следующий год, и, сравнивая одинаковые периоды, отмечаем неплохие рывки спроса по некоторым теплоходам. В зависимости от теплохода, рост спроса варьируется от 10 до 80%. Какие-то борта дают рост спроса около 10%, а какие-то до 80%. Но максимальные показатели набирают те теплоходы, которые раньше работали и для иностранцев, и для россиян, а теперь переведены на обслуживание только отечественных туристов с увеличением количества круизов", — рассказала собеседница агентства.

По мнению Гончаровой, речной рынок в очередной раз подтвердил то, что он менее всего подвержен различным колебаниям по сравнению с другими туристическими направлениями. "Динамика нас пока радует, она есть, она положительная и сохраняется уже несколько лет", — отметила она.

"Если говорить о тех направлениях, которые выбирают отечественные туристы, то стоит отметить разную глубину продаж. Люди начинают приобретать заранее, как правило, более продолжительные круизы, от 12 до 20 дней. Большой популярностью пользуются питерские, пермские рейсы, круизы на Соловецкие острова и Казань-Елабуга", — уточнила представитель оператора.

"Если Санкт-Петербург всегда пользовался спросом, то маршруты по территории Татарстана "выстрелили" в последние два года. В республике не просто организовали две новые стоянки, в Свияжске и в Болгаре, но и сделали их практически ключевыми в круизе", — сообщила Гончарова.