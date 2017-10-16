РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Туроператор прогнозирует дальнейший рост потока туристов из России в Грецию

16:3216.10.2017
01130
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОтдых на побережье Эгейского моряОтдых на побережье Эгейского моря
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

АФИНЫ, 16 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Крупнейший туроператор по Греции Mouzenidis Travel Greece ожидает рост потока российских туристов в Грецию и планирует увеличение рейсов почти на 30%, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Георгиос Масманидис.

По его словам, в следующем году в выигрыше опять будут те туристы, кто запланировал отдых заранее, а откладывающие решение на последний момент могут не найти мест в отелях в пик сезона.

По данным министерства туризма Греции, число российских туристов, посетивших Грецию в 2017 году, приближается к миллиону. По сравнению с 2015 годом прирост составил 30%, по сравнению с 2016 годом — 15-17%.

Итоги и прогнозы

"По итогам сезона 2017 можно сказать, что прогнозы, которые делались в начале года, и итог сезона немного отличаются. Если в начале сезона предрекали увеличение до 40%, то в итоге это 20%. В любом случае, есть увеличение, но есть потенциал для большего", — сказал Масманидис.

По его словам, пока рано делать прогнозы на следующий год.

Туристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Поток греческих туристов в Россию возрастет, заявил министр туризма
"Будет более-менее понятно к Новому году по объёмам раннего бронирования. В любом случае, мы планируем увеличение по количеству запланированных рейсов примерно на 30%. Будет обширная полетная программа из Москвы и других городов России", — сказал гендиректор.

Масманидис согласен с другими представителями турбизнеса, что те из российских туристов, кто обращается к туроператорам в последний момент или планирует поездку в последние дни, могут остаться без гостиниц.

"Как показала практика 2017 года, те, кто запланировали отдых заранее, остались в выигрыше. К сожалению, в пик сезона мест в отелях было практически не найти. Чем отличается раннее бронирование от бронирования в последний момент? Главный фактор — это цена ниже и больше ассортимент, бронируют не то, что осталось, а то, что хочет турист", — сказал гендиректор компании.

По его словам, раннее бронирование доступно уже с августа, и оно уже идет. "Что очень радует, конечно же", — заметил бизнесмен.

Масманидис уверен, что увеличению туристического потока поспособствует и проведение перекрестного года туризма России и Греции.

"Уже предприняты определенные шаги со стороны министерств как Греции, так и России. Мы же со своей стороны также будем всячески способствовать и продвигать туристический перекрестный год Греции и России. Насколько я знаю, запланирована министерствами двух стран серия телепередач про туристические возможности двух стран", — сказал он.

По его словам, планируется и организация поездок греческих туристов в Россию.

"Перекрестный год в туризме — это, конечно же, не односторонний поток из России в Грецию, а также и в обратном направлении. Могу сказать с полной уверенностью, что "Музенидис" — номер один по отправке туристов в Россию из Греции", — заявил Масманидис.

Авиаперевозки

Масманидис сообщил, что у компании были потери после прекращения полетов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Однако российских туристов в Греции проблемы с авиаперевозкой не коснулись, жалоб не было — пассажиров стала перевозить "Эллинэйр" (Ellinair), созданная компанией "Музенидис" несколько лет назад.

Вид на побережье Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Премьер Греции ожидает в этом году рекордные 30 миллионов туристов
Mouzenidis Travel Greece в сезоне 2017 года компания сотрудничал с "ВИМ-Авиа", их самолеты выполняли чартерные рейсы в Салоники и на Крит. После прекращения полетов в сентябре "Музенидис" и Ellinair договорились с Росавиацией и Ростуризмом, что полностью берут на свое обслуживание самолеты и экипажи "ВИМ-Авиа" и будут летать на этих самолетах в Домодедово. В рамках этих договоренностей предстояло вывезти из Греции примерно 3,5 тысячи человек и привезти из Москвы около тысячи человек.

"Ситуацию, подобную с "ВИМ-Авиа", президент компании Борис Музенидис предусмотрел заранее, еще в 2013 году. Когда ты можешь оказаться не в очень красивом положении по обстоятельствам, не зависящим от тебя. Финансовые потери по ситуации с "ВИМ-Авиа", конечно же, есть. Они могли быть намного больше, если бы у нас не было своей авиакомпании, при помощи которой все туристы отдохнули и в срок улетели домой", — сказал гендиректор.

"Кроме того, туристы в России, у которых были на руках билеты "ВИМ-Авиа" в Грецию, также прилетели в Грецию на крыльях "Эллинэйр", — добавил он.

Более требовательный и бережливый турист

Масманидис согласен, что в мировом туризме происходят изменения.

"Меняется и турист, и туризм. Турист стал более разборчивый, более требовательный. Это, конечно же, хорошо, в этом нет ничего плохого. Это и нас заставляет всегда быть в тонусе", — заметил он.

По оценке туроператора, туристы стали меньше тратить денег во время отпуска.

"Насчет трат денег — здесь, наверное, есть спад. Так как туристы, прилетающие на отдых, выбирают в основном туры с питанием "все включено". На что тратят деньги туристы? Если говорить о туристах из России, то, наверное, это в первую очередь сувениры и экскурсионные поездки, особенно если турист первый раз в Греции", — сказал гендиректор компании.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена