Туроператор прогнозирует дальнейший рост потока туристов из России в Грецию

АФИНЫ, 16 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Крупнейший туроператор по Греции Mouzenidis Travel Greece ожидает рост потока российских туристов в Грецию и планирует увеличение рейсов почти на 30%, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Георгиос Масманидис.

По его словам, в следующем году в выигрыше опять будут те туристы, кто запланировал отдых заранее, а откладывающие решение на последний момент могут не найти мест в отелях в пик сезона.

По данным министерства туризма Греции, число российских туристов, посетивших Грецию в 2017 году, приближается к миллиону. По сравнению с 2015 годом прирост составил 30%, по сравнению с 2016 годом — 15-17%.

Итоги и прогнозы

"По итогам сезона 2017 можно сказать, что прогнозы, которые делались в начале года, и итог сезона немного отличаются. Если в начале сезона предрекали увеличение до 40%, то в итоге это 20%. В любом случае, есть увеличение, но есть потенциал для большего", — сказал Масманидис.

По его словам, пока рано делать прогнозы на следующий год.

"Будет более-менее понятно к Новому году по объёмам раннего бронирования. В любом случае, мы планируем увеличение по количеству запланированных рейсов примерно на 30%. Будет обширная полетная программа из Москвы и других городов России", — сказал гендиректор.

Масманидис согласен с другими представителями турбизнеса, что те из российских туристов, кто обращается к туроператорам в последний момент или планирует поездку в последние дни, могут остаться без гостиниц.

"Как показала практика 2017 года, те, кто запланировали отдых заранее, остались в выигрыше. К сожалению, в пик сезона мест в отелях было практически не найти. Чем отличается раннее бронирование от бронирования в последний момент? Главный фактор — это цена ниже и больше ассортимент, бронируют не то, что осталось, а то, что хочет турист", — сказал гендиректор компании.

По его словам, раннее бронирование доступно уже с августа, и оно уже идет. "Что очень радует, конечно же", — заметил бизнесмен.

Масманидис уверен, что увеличению туристического потока поспособствует и проведение перекрестного года туризма России и Греции.

"Уже предприняты определенные шаги со стороны министерств как Греции, так и России. Мы же со своей стороны также будем всячески способствовать и продвигать туристический перекрестный год Греции и России. Насколько я знаю, запланирована министерствами двух стран серия телепередач про туристические возможности двух стран", — сказал он.

По его словам, планируется и организация поездок греческих туристов в Россию.

"Перекрестный год в туризме — это, конечно же, не односторонний поток из России в Грецию, а также и в обратном направлении. Могу сказать с полной уверенностью, что "Музенидис" — номер один по отправке туристов в Россию из Греции", — заявил Масманидис.

Авиаперевозки

Масманидис сообщил, что у компании были потери после прекращения полетов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Однако российских туристов в Греции проблемы с авиаперевозкой не коснулись, жалоб не было — пассажиров стала перевозить "Эллинэйр" (Ellinair), созданная компанией "Музенидис" несколько лет назад.

Mouzenidis Travel Greece в сезоне 2017 года компания сотрудничал с "ВИМ-Авиа", их самолеты выполняли чартерные рейсы в Салоники и на Крит. После прекращения полетов в сентябре "Музенидис" и Ellinair договорились с Росавиацией и Ростуризмом, что полностью берут на свое обслуживание самолеты и экипажи "ВИМ-Авиа" и будут летать на этих самолетах в Домодедово. В рамках этих договоренностей предстояло вывезти из Греции примерно 3,5 тысячи человек и привезти из Москвы около тысячи человек.

"Ситуацию, подобную с "ВИМ-Авиа", президент компании Борис Музенидис предусмотрел заранее, еще в 2013 году. Когда ты можешь оказаться не в очень красивом положении по обстоятельствам, не зависящим от тебя. Финансовые потери по ситуации с "ВИМ-Авиа", конечно же, есть. Они могли быть намного больше, если бы у нас не было своей авиакомпании, при помощи которой все туристы отдохнули и в срок улетели домой", — сказал гендиректор.

"Кроме того, туристы в России, у которых были на руках билеты "ВИМ-Авиа" в Грецию, также прилетели в Грецию на крыльях "Эллинэйр", — добавил он.

Более требовательный и бережливый турист

Масманидис согласен, что в мировом туризме происходят изменения.

"Меняется и турист, и туризм. Турист стал более разборчивый, более требовательный. Это, конечно же, хорошо, в этом нет ничего плохого. Это и нас заставляет всегда быть в тонусе", — заметил он.

По оценке туроператора, туристы стали меньше тратить денег во время отпуска.

"Насчет трат денег — здесь, наверное, есть спад. Так как туристы, прилетающие на отдых, выбирают в основном туры с питанием "все включено". На что тратят деньги туристы? Если говорить о туристах из России, то, наверное, это в первую очередь сувениры и экскурсионные поездки, особенно если турист первый раз в Греции", — сказал гендиректор компании.