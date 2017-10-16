Тайфун "Ханун" не помешал российским туристам, отдыхающим на юге Китая

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сообщений о том, что отдых российских туристов, которые сейчас находятся на юге Китая, в том числе на острове Хайнань, как-то изменился из-за тайфуна "Ханун", от иностранных партнеров не поступало, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов.

Тайфун "Ханун" обрушился на город Чжаньцзян в понедельник в 03.25 по местному времени (воскресенье 22.25 мск), скорость ветра в эпицентре тайфуна на тот момент достигала 28 метров в секунду. Тайфун, ослабевая, перемещается в юго-западном направлении, к настоящему времени скорость ветра составляет около 15 километров в час. Ожидается, что тайфун обрушится на северное побережье острова Хайнань к полудню, после чего он окончательно ослабнет.

Сообщалось так же, что жителям прибрежных районов рекомендуется оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и стеклянных дверей, избегать нахождения в районах с высокой опасностью затопления или схода селей, прибрежных районов. Всем судам рекомендовано вернуться в порты и найти убежище. Ранее власти провинции Хайнань отменили занятия в школах и детских садах в понедельник, для посещения закрыты туристические объекты, приостановлена работа паромного сообщения.

Глотов заверил, что отдыху российских туристов в связи с тайфуном ничего не угрожает. "Наши партнеры в Китае пока не присылали сообщений о каких-то отменах мероприятий. Все как работало в действующем режиме, так и продолжает пока работать", — рассказал собеседник агентства.

"Важно понимать, то, что для нас в России считается ураганом, для жителей Китая нормальное сезонное явление. Подобные природные катаклизмы типичны для ряда районов Китая, с утра может подуть ветерок, а через несколько часов восстановится солнечная погода. В наших СМИ иногда слишком преувеличенное внимание уделяется подобным изменениям погоды", — прокомментировал ситуацию Глотов.