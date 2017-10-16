Тайфун "Ханун" не помешал российским туристам, отдыхающим на юге Китая

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сообщений о том, что отдых российских туристов, которые сейчас находятся на юге Китая, в том числе на острове Хайнань, как-то изменился из-за тайфуна "Ханун", от иностранных партнеров не поступало, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов.
Сообщалось так же, что жителям прибрежных районов рекомендуется оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и стеклянных дверей, избегать нахождения в районах с высокой опасностью затопления или схода селей, прибрежных районов. Всем судам рекомендовано вернуться в порты и найти убежище. Ранее власти провинции Хайнань отменили занятия в школах и детских садах в понедельник, для посещения закрыты туристические объекты, приостановлена работа паромного сообщения.
"Важно понимать, то, что для нас в России считается ураганом, для жителей Китая нормальное сезонное явление. Подобные природные катаклизмы типичны для ряда районов Китая, с утра может подуть ветерок, а через несколько часов восстановится солнечная погода. В наших СМИ иногда слишком преувеличенное внимание уделяется подобным изменениям погоды", — прокомментировал ситуацию Глотов.