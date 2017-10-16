АТОР: события в Каталонии начинают сказываться на туристической отрасли

Люди с испанскими и каталонскими флагами во время Национального дня Испании в Барселоне. Архивное фото

Люди с испанскими и каталонскими флагами во время Национального дня Испании в Барселоне. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нестабильная политическая ситуация в Каталонии, чье правительство недавно подписало декларацию о независимости от Испании, начинает влиять на сферу туризма: снижается загрузка гостиниц, отменяются заходы круизных судов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Непростая ситуация, сложившаяся в Каталонии, начинает сказываться на туристической деятельности. Это, в частности, выражается в снижении уровня загрузки гостиниц, отмене заходов круизных судов, в предупреждениях МИД разных стран о рисках для туристов", — говорится в сообщении.

По данным ассоциации, неопределенность усиливают давление местных властей на отели и забастовки транспортников.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен был ответить до 10.00 (11.00 мск) понедельника. В понедельник было опубликовано его письмо, в котором Пучдемон призвал Мадрид к диалогу, но не дал однозначного ответа на вопрос и заявил, что "большинство каталонского народа хочет идти по своему пути в качестве независимого государства в европейских рамках". Ответ главы каталонского женералитета не устроил правительство Испании. Ранее оно предупредило, что если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то правительство задействует 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.