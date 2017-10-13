Страховщики фиксируют единичные случаи со смертельным исходом для туристов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Страховые компании отмечают, что из всех случаев обращений к ним со стороны туристов не более 1% приходится на инциденты со смертельным исходом, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по страхованию туроператоров, исполнительный директор "ERV Туристическое Страхование" Юлия Алчеева.

Ранее местный портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дарана Мехию сообщил, что туристка из РФ погибла в Доминикане, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина. Отмечается, что в момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, так же находившаяся в машине.

На вопрос, много ли за рубежом происходит несчастных случаев с российскими туристами, собеседница агентства ответила, что, к счастью, страховым компаниям редко приходится заниматься урегулированием страховых случаев со смертельным исходом.

"Примерно на 100 случаев, которые мы урегулировали, приходится только один инцидент со смертельным исходом, то есть не более 1%. При этом около 95% — это случаи, связанные с медицинской помощью. Остальные — это задержки рейсов, утеря багажа и тому подобные", — ответила Алчеева.

"Если говорить вообще о медицинских страховых случаях с российскими туристами, то сейчас к нам обращаются примерно 1 человек из 70 туристов. Получается, что случаи со смертельным исходом измеряются сотыми долями от общего потока туристов", — прокомментировала ситуацию она.