Уход "ВИМ-Авиа" не помешал удвоить турпоток из Китая в "золотую неделю"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В этом году почти в два раза больше туристов из Китая посетили Россию в период "золотой недели" — с 1 по 8 октября — несмотря на проблемы с авиаперевозкой, которые возникли после краха авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщила РИА Новости в четверг исполнительный директор Туристической ассоциации "Мир без границ" Светлана Пятихатка.

На период с 1 по 8 октября в Китае приходится ряд крупных государственных праздников: день образования КНР и праздник середины осени, которые объединяются в "золотую неделю" выходных дней, одно из самых популярных для путешествий время. По данным ассоциации "Мир без границ", объединяющей туроператоров, работающих в сфере российско-китайского туризма, в это время в Москве и Санкт-Петербурге отдохнули порядка 20 тысяч граждан КНР в рамках безвизового группового обмена.

Пятихатка отметила, что столь показательный рост китайского турпотока в Россию, несмотря на ситуацию с "ВИМ-Авиа", стал результатом слаженной работы всех участников рынка. "Из-за коллапса "ВИМ-Авиа" турпоток в нашу страну не сократился только благодаря оперативной реакции всей отрасли, в первую очередь туроператорских компаний, активно переоформлявших туры", — сказала она.

По данным ассоциации, во время "золотой недели" аннуляции туров, запланированных на бортах "ВИМ-Авиа", затронула порядка 4,6 тысячи человек, однако ряд программ были переформатированы, и туристы смогли увидеть две российские столицы. "Значительную роль в этом сыграли усилия государства в части возобновления чартерных цепочек "ВИМ-Авиа", что позволило наполнять возвращающиеся из Китая рейсы туристами", — отметила представитель ассоциации.

По ее словам, повышенный интерес к России среди туристов из Китая связан с отмечаемой в этом году годовщиной Октябрьской революции. По данным ассоциации, 10% гостей из Китая, приезжающих в рамках безвизового обмена, посещают объекты так называемого "красного туризма".

По предварительной статистике Государственного управления по туризму КНР, в 2017 году китайские туристы посетили 1155 городов в 88 странах и регионах мира. Самыми популярными стали Россия, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзия. В течение первого полугодия, по данным "Мира без границ", в рамках безвизового обмена в России отдохнули 311 тысяч китайских туристов, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В соответствии с условиями Межправительственного соглашения от 29 февраля 2000 года тургруппы из России и Китая от 5 до 50 человек могут находиться на территории страны пребывания до 15 суток по "безвизовым" спискам без оформления индивидуальных виз.

Рейсы "ВИМ-Авиа" соединяли города России с такими крупными китайскими мегаполисами как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиань, Тайюань, Чанша, Чэнду, Фучжоу, Ухань и Шэньян.