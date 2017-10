International MICE Geography Show пройдет в Москве 25-26 октября 2017 года

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Третье ежегодное событие российской MICE-индустрии – International MICE Geography Show (IMG Show) пройдет 25-26 октября 2017 года в Москве, сообщает пресс-служба Российской ассоциации бизнес-туризма (АБТ-ACTE Russia).

"25-26 октября 2017 года. в Москве состоится третье ежегодное событие российской MICE-индустрии – International MICE Geography Show (IMG Show). Площадка объединяет ведущих игроков рынка с целью конструктивного диалога и установления долгосрочного сотрудничества. Организатором выступает АБТ-ACTE Russia – крупнейшая международная организация в сфере деловых путешествий на территории России и СНГ", — говорится в сообщении.

Два года подряд IMG Show открывалось конференцией и гала-ужином. В 2017 году структура претерпит небольшие изменения. "Мы хотим начать с деловой части, рабочих встреч, чтобы в течение следующего дня, во время других активностей, участники имели возможность пообщаться более продуктивно, развить полученные контакты", — прокомментировала, исполнительный директор АБТ-ACTE Russia Екатерина Александрова.

В IMG Show-2017 запланировано участие 500 профессиональных покупателей, включая 70 региональных закупщиков, приглашённых по программе "Hosted buyers" из таких городов, как Казань, Тюмень, Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону.

Среди подтвердившихся экспонентов и партнёров: авиаперевозчики S7 Airlines, KLM Air France, отели Baltschug Kempinski Moscow, Hilton Worldwide, Palmira Palace, Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, Lotte Plaza Hotel Moscow, Ukraine Hotel Radisson Royal, Milan Hotel, The Leading Hotels of the World, компания MB Prestige, Культурный центр имени Сергея Дягилева, Управление по туризму и конгрессам Монако и другие.