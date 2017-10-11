Ростуризм рекомендует соблюдать меры гигиены в США из-за эпидемии гепатита

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо, где наблюдается самая крупная за последние 20 лет эпидемиологическая вспышка заболеваемости гепатитом А, соблюдать правила гигиены в путешествиях, сообщает в среду сайт ведомства.

"По сообщению Роспотребнадзора, в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо наблюдается самая крупная за последние 20 лет эпидемиологическая вспышка заболеваемости гепатитом А", — говорится в сообщении.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо, соблюдать правила гигиены в путешествиях, мыть овощи и фрукты чистой проточной водой перед употреблением в пищу, пить только кипяченую воду, бутилированную воду в промышленной упаковке, а также соблюдать осторожность при посещении маникюрных салонов", — говорится на сайте ведомства.

Согласно данным министерства здравоохранения штата Калифорния, с ноября 2016 года в городах Сан-Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелес зафиксировано более 560 случаев заболевания, в том числе 17 – с летальным исходом. В штате Мичиган с конца августа текущего года зарегистрировано 376 случаев заболевания. Министерство здравоохранения штата Колорадо сообщило в сентябре 2017 года о 120 новых документально подтвержденных случаях заражения гепатитом А (четыре – со смертельным исходом).

По определению Всемирной организации здравоохранения, гепатит А – это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.