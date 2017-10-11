Россияне поздней осенью едут в Турцию из-за отсутствия на туррынке Египта

Ситуация на курортах Турции в связи со спадом туристического потока из России

Ситуация на курортах Турции в связи со спадом туристического потока из России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Спрос среди российских туристов на отдых в Турции, который отмечается в ноябре, во многом обусловлен тем, что на российском рынке до сих пор не представлено египетское туристическое направление, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на главу Ассоциации профессиональных отельеров Турции (POYD) Этема Хакана Дурана.

"Турция сохраняет статус одного из самых популярных туристических направлений на российском рынке и осенью. Россияне готовы ехать на турецкие курорты даже в ноябре, что удивляет и радует турецких отельеров", — говорится в сообщении.

Подводя предварительные итоги летнего сезона, Дуран рассказал, что российские туристы продолжают прибывать на турецкие курорты даже в октябре. Более того, наших соотечественников ждут в Турции и в начале ноября.

По словам Дюрана, российские туристы в это время чаще всего едут в Анталью. Он полагает, что россияне едут в Турцию в низкий сезон, потому что на российском рынке сейчас не представлено египетское направление.

"Египет по-прежнему переживает то, что мы пережили в 2016 году. Поэтому российские гости, которые не могут отправиться в Египет, будут продолжать приезжать в Анталью и на первой неделе ноября, причем погодные условия в это время на курорте будут хорошими", — сказал Дюран.

Он пояснил, что благодаря этому обстоятельству, а также прибытиям из Израиля и стран Ближнего Востока, загрузка отелей на анталийском побережье остается достаточно высокой.