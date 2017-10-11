"Якутия" увеличит число рейсов на Чукотке из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" увеличит число рейсов на Чукотке, чтобы частично заменить рейсы "ВИМ-Авиа", сообщает правительство округа.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании, общая кредиторская задолженность которой, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

В сообщении чукотских властей отмечается, что губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин обсудил вопрос об авиаперевозках на встрече с заместителем министра транспорта Валерием Окуловым в Москве. Глава региона отметил, что сейчас правительство округа ведёт переговоры с рядом авиаперевозчиков по привлечению их на маршрут Москва – Анадырь – Москва.

"На встрече было отмечено, что сейчас имеется договоренность с авиакомпанией "Якутия" об увеличении рейсов до двух раз в неделю на маршруте Анадырь – Магадан и Певек – Москва. Кроме того, рассматривается возможность привлечения в округ авиакомпании "Аврора" по таким направлениям, как Анадырь – Петропавловск и Анадырь – Хабаровск", — говорится в сообщении.

На встрече обсуждалась перевозка пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа". Окулов отметил, что этот вопрос сложен, так как нет механизма компенсации средств другим авиаперевозчикам. Сейчас пассажиры сдают билеты и покупают новые, часто – дороже. Вопрос будет рассматриваться на заседании экстренного штаба.