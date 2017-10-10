В Таиланде могут запретить курение на пляжах

БАНГКОК, 10 окт — РИА Новости. Департамент морских и береговых ресурсов Таиланда с начала ноября планирует запретить курение на туристических пляжах страны, заявил во вторник глава департамента Чатупхон Бурапхат на пресс-брифинге в Бангкоке.

Брифинг транслировался в новостном выпуске 11-го национального (правительственного) телеканала Таиланда.

"Запрет на курение на пляжах вводится в рамках закона об улучшении управления морскими и береговыми ресурсами, как на действие, наносящее значительный ущерб морским и береговым ресурсам", — заявил журналистам Бурапхат.

По закону, принятому в 2015 году, под который подпадают также якорные стоянки судов любого размера над коралловыми рифами и кормление рыб на участках, где это запрещено, нарушителя ожидает штраф до 100 тысяч таиландских бат (около 3 тысяч долларов) и/или тюремное заключение сроком до одного года.

Глава департамента пояснил, что решение о запрете курения на пляжах было принято после инспекции пляжа Патонг на острове Пхукет, которое выявило, что на каждый квадратный метр пляжного песка там приходится 0,76 окурка.

Бурапхат также сообщил, что запрет будет введен на 20 пляжах, находящихся в туристических зонах в районе Андаманского моря и Сиамского залива. Это пляжи Ме Пим, Лем Синг, Бангсен, Ча-Ам, Кхао Такиап, Бо Пхут, Хат Сай Ри, Патонг, Паттайя, Джомтиен, а также пляжи островов Ко Кхай Нок и Ко Кхай Най. В дальнейшем возможно объявление некурящими и других пляжей, добавил Бурапхат.

По его словам, для курильщиков у всех названных пляжей будут устроены места для курения вне пляжной территории.