В Таиланде могут запретить курение на пляжах

БАНГКОК, 10 окт — РИА Новости. Департамент морских и береговых ресурсов Таиланда с начала ноября планирует запретить курение на туристических пляжах страны, заявил во вторник глава департамента Чатупхон Бурапхат на пресс-брифинге в Бангкоке.
"Запрет на курение на пляжах вводится в рамках закона об улучшении управления морскими и береговыми ресурсами, как на действие, наносящее значительный ущерб морским и береговым ресурсам", — заявил журналистам Бурапхат.
По закону, принятому в 2015 году, под который подпадают также якорные стоянки судов любого размера над коралловыми рифами и кормление рыб на участках, где это запрещено, нарушителя ожидает штраф до 100 тысяч таиландских бат (около 3 тысяч долларов) и/или тюремное заключение сроком до одного года.
Бурапхат также сообщил, что запрет будет введен на 20 пляжах, находящихся в туристических зонах в районе Андаманского моря и Сиамского залива. Это пляжи Ме Пим, Лем Синг, Бангсен, Ча-Ам, Кхао Такиап, Бо Пхут, Хат Сай Ри, Патонг, Паттайя, Джомтиен, а также пляжи островов Ко Кхай Нок и Ко Кхай Най. В дальнейшем возможно объявление некурящими и других пляжей, добавил Бурапхат.
По его словам, для курильщиков у всех названных пляжей будут устроены места для курения вне пляжной территории.