СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Норвежская делегация была поражена красотами Ялтинского региона и назвала это место лучшим в мире, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

"Они сказали, что Ялта — лучшее место в мире. Ничего подобного они не видели", — сказал Гемпель, который сопровождает делегацию.

Норвежцы в субботу находятся в Ялтинском регионе, где имеют возможность встретиться и пообщаться с местным населением.

Это первый визит крупной делегации из Норвегии после воссоединения Крыма с Россией. Он продлится до 12 октября. В состав делегации входят 11 норвежских бизнесменов и политиков, а также два немецких депутата. Делегация уже побывала в детском центре "Артек", в планах — встречи с руководством парламента и правительства Крыма.

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