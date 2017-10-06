Депутат ГД предложил создать особые туристические отношения с Эр-Риядом

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов предлагает на законодательном уровне установить "особые туристические отношения" с Саудовской Аравией.

"Особые туристические отношения — это соглашение между странами, которые создадут условия, способствующие двустороннему развитию туризма. Данные условия подразумевают упрощение визового режима, обмен турпотоками, привлечение инвестиций в индустрию туризма" — сказал он РИА Новости.

По мнению Кривоносова, двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере туризма, как правило, направлены на укрепление связей между туристскими организациями, ассоциациями, предприятиями обеих стран. Обычно в рамках таких соглашений стороны договариваются уделять особое внимание развитию социального, оздоровительного, профессионального и культурного туризма.

Депутат отмечает, что соглашениями может предусматриваться оказание содействия в оформлении транзитного проезда туристов, следующих в другие страны, а также поездкам туристов из третьих стран. Также могут быть прописаны необходимые меры по упрощению пограничных, таможенных и иных формальностей, связанных с туристским обменом между странами. В таких соглашениях рекомендуется предусматривать поощрения и поддержку информационных обменов в области туризма, участия туристских ассоциаций, предприятий и организаций в туристских выставках и ярмарках и другие условия.

Кривоносов выступает как за прямые, так и за косвенные меры поддержки государством туристской сферы посредством регулирования внешнеэкономических связей туристских фирм на основании двусторонних правительственных соглашений и законодательных актов по внешнеэкономической деятельности, налоговых и таможенных льгот, стимулирующие приток инвестиций.

"Перспективы развития туризма между Россией и Саудовской Аравией связаны с их взаимной кооперацией, нужно идти навстречу друг другу", — считает депутат.

Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду прибыл с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом в Москву. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам переговоров страны подписали 14 документов. В пятницу саудовский король встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как заявил на пресс-конференции глава МИД королевства Адель аль-Джубейр, отношения между Москвой и Эр-Риядом "достигли исторического момента".