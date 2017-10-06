Ростуризм предупредил о рисках заражения чумой при поездке на Мадагаскар

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским гражданам при планировании поездки на Мадагаскар учитывать риски заражения чумой, сообщается в материалах ведомства.

Ростуризм отмечает, что в республике Мадагаскар с сентября 2017 года зарегистрировано 144 случая заболевания чумой. Более всего затронуты города Антананариву и Туамасин. Ведомство также сообщает со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД России, что пострадавших среди граждан РФ нет.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездки на Мадагаскар, учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры", — говорится в сообщении Ростуризма.

Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.