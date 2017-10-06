"Аэрофлот" оплатит проживание застрявших за границей сотрудников "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в счет дальнейших взаиморасчётов до конца недели оплатит проживание экипажей "ВИМ-Авиа", застрявших в отелях Саудовской Аравии и Малайзии, доставит их в аэропорты Дубая и Сингапура и купит им билеты на свои рейсы в Москву, сообщил РИА Новости советник главы Росавиации Сергей Извольский.

Кризисная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся в "ВИМ-Авиа", не позволила членам экипажей самолетов, работавшим в Саудовской Аравии и Малайзии, своевременно вернуться домой. В настоящее время 24 человека проживает в отелях Медины и 16 — Куала-Лумпура. "ВИМ-Авиа" не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортповодников в гостиницах.

"Для возврата экипажей в Россию Росавиация дала указания ПАО "Аэрофлот" в счет дальнейших взаиморасчётов с отраслью обеспечить до конца текущей недели: оплату проживания экипажей в отелях; трансфер из Медины и Куала-Лумпур в аэропорты Дубая (ОАЭ) и Сингапура; приобретение авиабилетов на свои рейсы из этих городов Москву", — сообщил Извольский в пятницу.

Он добавил, что с учетом особенностей работы банков и государственных учреждений в Саудовской Аравии и Малайзии, все экипажи "ВИМ-Авиа" смогут вернуться в ближайшие дни.