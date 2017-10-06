Коллектив "ВИМ-Авиа" надеется, что компанию "не бросят на произвол судьбы"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Коллектив авиакомпании "ВИМ-Авиа", столкнувшейся с тяжелой финансовой ситуацией и испытывающей проблемы с перевозками пассажиров, надеется, что перевозчика не бросят на произвол судьбы, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью "ВИМ-Авиа" Елена Федорова.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч ее клиентов в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 10 миллиардов рублей. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в пятницу сообщил, что правительство РФ пока не приняло финального решения о дальнейшей судьбе "ВИМ-Авиа".

"Коллектив "ВИМ-Авиа" выражает надежду, что авиакомпанию не бросят на произвол судьбы. Это дружное сообщество профессионалов, многие из которых работают в "ВИМ-Авиа" с момента основания", — сообщила Федорова в пятницу.

Она напомнила, что "ВИМ-Авиа" — одна из десяти крупнейших российских авиакомпаний, а в этом году ей исполнится 15 лет. "Флот ВИМ-Авиа" отвечал всем современным требованиям по обеспечению безопасности и комфорта, и сертифицирован в соответствии с мировыми стандартами", — говорит Федорова.

Авиакомпания в 2016 году перевезла более 2,07 миллиона пассажиров. "В этом году мы достигли цифры 2 миллиона уже в сентябре", — добавила Федорова.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены.