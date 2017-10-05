Из-за низкой загрузки часть рейсов "ВИМ-Авиа" передадут другим перевозчикам

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Часть маршрутов "ВИМ-Авиа" в связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях передаются другим перевозчикам, сообщает Минтранс РФ по итогам вечернего заседания оперативного штаба по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании, общая кредиторская задолженность которой, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

"В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях принимаются точечные решения по закрытию данных маршрутов и их передаче другим перевозчикам", — говорится в сообщении.

Пассажиры ежедневно в штатном режиме пересаживаются на рейсы других авиакомпаний, добавляет Минтранс. В ближайшее время чартерная программа "ВИМ-Авиа" будет завершена. В ходе обсуждения текущих вопросов министр транспорта распорядился продолжить работу по выплате зарплаты сотрудникам авиакомпании "ВИМ-Авиа".

В Росавиации РИА Новости уточнили, что на внутренних направлениях пассажиропоток "ВИМ-Авиа" значительно снизился и количество пассажиров сократись до минимума.

"Поэтому авиакомпания принимает решение о прекращении полетов по тому или иному внутреннему маршруту, пассажиры передаются на рейсы других российских авиакомпаний, выполняющих полеты по аналогичной маршрутной сети на внутренних линиях", — пояснил собеседник агентства.