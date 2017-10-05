В Приамурье рассказали о ситуации с перевозками после ухода "ВИМ-Авиа"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт — РИА Новости. Ситуация с авиасообщением Москвы и Благовещенска стабилизируется после ухода компании "ВИМ-Авиа", сообщает в четверг минтранс Амурской области со ссылкой на гендиректора ГУП АО "Аэропорт Благовещенск" Валерия Шлегеля.

По информации регионального минтранса, в четверг 13 пассажиров "ВИМ-Авиа" вылетели из Благовещенска в столицу России по манифесту прерванного полета (FIM). Ранее сообщалось, что перевозку пассажиров таким образом из Благовещенска с 5 по 15 октября осуществляют компании "S7" и "Уральские авиалинии". В четверг минтранс уточняет, что по манифесту прерванного полета до 15 октября работает и "Икар".

"Ситуация в авиасообщении на московском направлении стабилизируется. Несмотря на уход авиакомпании "ВИМ-Авиа", проблем с перевозками у нас нет. Авиакомпании "Икар" и "Уральские авиалинии" увеличили частоту полетов, дефицита в рейсах на столичном направлении теперь нет", — цитирует министерство слова Шлегеля.

Кроме того, авиакомпании, осуществляющие авиаперевозки на московском направлении, согласовали с аэропортом расписание на осенне-зимний период.

Компания "Икар" в октябре добавила рейсы, а с 29 октября будет летать с частотой 6 раз в неделю, кроме субботы. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажи авиабилетов на ежедневные рейсы в октябре, кроме 13 и 15 октября, а с 29 октября перейдет на шестидневную частоту, кроме вылетов из аэропорта Благовещенска по средам.

"Звонков на "горячую линию" становится меньше, в кризисный момент в день более 60 звонков мы обрабатывали, сегодня около 20 в день поступает. Работа с пассажирами ведется в "ручном режиме", с каждым обратившимся мы и представители авиакомпании "ВИМ-Авиа" ведем работу индивидуально. С 22 сентября по 3 октября из 12 рейсов проблемной авиакомпании было отменено четыре, перевезено 1345 пассажиров из Москвы, из Благовещенска улетел 941 пассажир", — цитируются в сообщении минтранса Приамурья слова министра транспорта и строительства области Андрея Тягло.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.