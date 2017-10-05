"ВИМ-Авиа" полностью выполнила план полетов в среду, заявили в Минтрансе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в среду, 4 октября, полностью выполнила план полетов, совершив 11 рейсов, сообщает Минтранс РФ по итогам утреннего заседания оперативного штаба по перевозке пассажиров авиакомпании.

"План полетов авиакомпании "ВИМ-Авиа" на 4 октября выполнен полностью, 11 рейсами перевезено 834 человека. "ВИМ-Авиа" выполнялись полеты по маршрутам: Симферополь-Москва, Москва-Анадырь, Анталья-Воронеж и Анталья-Самара, Москва-Ухань и Шеньян-Москва", — говорится в сообщении.

В четверг, 5 октября, авиакомпания планирует выполнить 4 регулярных и 3 чартерных рейса, сообщает министерство.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

В среду Минтранс сообщал, что "ВИМ-Авиа" со вторника, 3 октября, перевозит пассажиров в плановом режиме, а до середины октября завершит все рейсы. Практически всех пассажиров ее международных чартеров туроператоры переоформляют на рейсы других авиакомпаний.