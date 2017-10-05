АТОР: Египет готов продлить программу поддержки чартерных авиаперевозок

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство туризма Египта готово продлить программу поддержки чартерных авиаперевозок, которая заканчивается 31 октября, на 2018 год для ряда стран, куда входит и Россия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

АТОР информирует, что, по данным местных СМИ, министерство туризма Египта в принципе одобрило пролонгацию программы субсидирования чартерных рейсов на 2018 год, так как подобная практика доказала свою актуальность и объемы перевозки с ключевых въездных рынков увеличились. Египетская сторона вернулась к субсидированию чартерных рейсов с ноября 2016 года.

Отмечается, что в настоящий момент в Египте обсуждают претендентов на выплаты за рейсы, осуществленные с января по март 2017 года. Свои заявки на компенсации подали около 30 компаний из разных стран. В первую тройку самых активных вошли туроператоры Украины, Германии и Италии. Общую сумму выплат в Египте не называют. По данным ассоциации, за первый этап (ноябрь-декабрь 2016 года) министерство выплатило консолидаторам иностранных рейсов 330 тысяч долларов.

Как сообщает АТОР, суммы, предлагаемые Египтом, меньше, чем платит Турция. Турецкая сторона выплачивает за каждый рейс с не менее чем 150 пассажирами на борту от 6 тысяч долларов. Что касается Египта, то известно, что за каждый чартерный рейс в Шарм-Эль-Шейх минтуризма страны готово с этого зимнего сезона платить по 3 тысячи долларов.

"По оценке российских экспертов, при выходе на плановую мощность, объемы российской чартерной перевозки в Египет могут быть сопоставимы с объемами перевозки на турецких направления: не менее 500 рейсов в месяц. В прошлые сезоны в зимние месяцы в Египте ежемесячно отдыхало порядка 250-300 тысяч туристов из России", — говорится в сообщении.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.