Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении ситуации с холерой в Конго

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян об ухудшении ситуации с холерой в Конго, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"Роспотребнадзор информирует, что по данным министерства здравоохранения Демократической Республики Конго с начала сентября текущего года… число заболевших холерой достигло 24 тысячи человек, из них 500 закончились летальным исходом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация осложняется нехваткой чистой воды.

Правительство страны, ВОЗ и общественные международные организации препятствуют распространению эпидемии.

"По данным Всемирной организации здравоохранения с начала 2017 года случаи холеры зарегистрированы в 34 странах мира (186334 больных холерой и 884508 с подозрением на холеру)", — сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство просит учитывать эту информацию при планировании поездок.