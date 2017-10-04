"ВИМ-Авиа" изучает варианты дофинансирования компании, рассказал источник

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Руководство "ВИМ-Авиа" совместно с финансовыми институтами изучает варианты дофинансирования авиакомпании, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству перевозчика.

"В настоящий момент менеджмент "ВИМ-Авиа" совместно с финансовыми институтами изучают возможность дофинансирования авиакомпании и выведения ее из кризиса", — сообщил источник.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Ранее в среду источник в "Аэрофлоте" сообщил РИА Новости, что авиакомпания, готовившая до 1,8 миллиарда рублей для "ВИМ-Авиа", приостанавливает финансирование из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи. Позднее представитель крупнейшего российского авиаперевозчика сообщил РИА Новости, что все необходимые документы подписаны главой Росавиации и "Аэрофлот" возобновляет финансирование "ВИМ-Авиа".