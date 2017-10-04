Туристический бренд России планируют разработать к началу 2018 года

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев заверил, что туристический бренд России, разработка которого ведётся уже несколько лет, будет окончательно утверждён в конце 2017 — начале 2018 года.

"Туристический бренд нужен. На самом деле, мы этой задачей занимаемся на протяжении последних двух лет. Я думаю, что в конце 2017 — начале 2018 года эта работа будет завершена, и результат покажем", — сказал Королев, выступая в среду на пресс-конференции "Новые меры господдержки внутреннего и въездного туризма России".

Ранее сообщалось, что главный туристический символ России будет представлен к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, но мероприятие было отложено на неопределенный срок.

Сообщалось так же, что в состав жюри по выбору окончательного варианта туристического бренда России вошли такие видные политические деятели и авторитетные эксперты, как министр культуры Владимир Мединский, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, эксперт в области брендинга и международного продвижения Хуан Карлос Беллосо и другие.

"Туристический бренд России должен быть. При этом хотелось бы, чтобы он был все-таки качественным и понравился бы как можно большему количеству людей, заинтересованных в развитии туризма России. Чтобы под этим брендом хотелось работать", — резюмировал Королев.