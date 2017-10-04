В Госдуме рассказали о финансовом состоянии российских авиакомпаний

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Финансовых опасений в ситуации с другими российскими авиакомпаниями, помимо "ВИМ-Авиа", нет, заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Ранее Госдума запрашивала информацию в Минтрансе о финансовом состоянии авиакомпаний.

"По другим авиакомпаниям опасений нет", — сказал Москвичев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.