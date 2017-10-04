"ВИМ-Авиа" завершит рейсы в середине октября, сообщили в Минтрансе

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. Архивное фото

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" со вторника перевозит пассажиров планово, до середины октября завершит все рейсы; практически всех пассажиров ее международных чартеров туроператоры переоформляют на рейсы других авиакомпаний, сообщает Минтранс РФ.

"Со вчерашнего дня (вторника) "ВИМ-Авиа" осуществляет перевозки пассажиров в плановом режиме, до середины октября все рейсы будут окончательно завершены", — говорится в сообщении на сайте Минтранса по итогам утреннего заседания оперативного штаба по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа".

"Решением туроператоров практически все пассажиры международных чартеров авиакомпании переоформляются на рейсы других российских и зарубежных авиакомпаний", — информирует министерство.

Как отмечается в сообщении, просроченных рейсов у "ВИМ-Авиа" не осталось. На среду авиакомпания запланировала более 10 рейсов, в том числе чартеры из Антальи в Воронеж и Самару, а также из Римини в Москву ("Внуково"). Внутри РФ будет выполнен рейс из "Внуково" в Магадан.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.