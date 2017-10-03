Эксперт отметил восстановление туристического спроса на поездки в Турцию

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Резкое снижение потребительского спроса на поездки в Турцию из-за проблем с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" оказалось кратковременным, сейчас наблюдается устойчивый рост интереса к Турции, сообщила РИА Новости представитель международного туристического метапоиска Momondo Ирина Рябовол.

Собеседница агентства рассказала, что 23 сентября, когда все внимание было приковано к ситуации вокруг "ВИМ-Авиа", произошло снижение количества поисков именно по турецкому направлению на 27% относительно предыдущего дня.

"Но с 25 сентября интерес стабилизировался и с тех пор демонстрирует устойчивый рост. Общий спрос на перелеты также претерпел значительное падение 23 сентября (на 30%), а после стал восстанавливаться. Возможно, некоторые потенциальные пассажиры решили дождаться, чтобы ситуация прояснилась, и только потом продолжили бронирование путешествий", — пояснила Рябовол.

Она отметила, что в целом за период с 22 по 28 сентября россияне сделали на 7% меньше запросов по Турции, чем неделей ранее — с 15 по 21 сентября.

"Если смотреть по сентябрю в целом, то спрос на путешествия среди россиян увеличился на 15% относительно прошлого года, а интерес к Турции за год вырос на 103%. Самые популярные среди россиян города в этой стране – Анталия, Стамбул и Даламан", — уточнила эксперт.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.