Туроператор TUI надеется на урегулирование вопроса с иском Роспотребнадзора

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Туроператор TUI считает намерение Роспотребнадзора возбудить административное дело в отношении компании недоразумением и рассчитывает на решение этого вопроса, заявил в понедельник генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что планирует возбудить административное дело в отношении компании TUI в связи с бездействием туроператора в ситуации с отменой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"У нас никогда н было проблем и конфликтов с Роспотребнадзором. Я лично не знаком ни с одним из ее сотрудников. В целом, у них не было ни единой претензии а TUI за все время существования", — заявил Демура.

Руководитель TUI сообщил, что в компании были удивлены, когда на сайте Роспотребнадзора увидели информацию о том, что в отношении TUI идёт сбор материалов по возбуждению административного дела по неоказанию помощи туристам в аэропорту.

"Мы честно пытались понять, о чем идёт речь. Потом мы выяснили, что часть людей, которые должны были вылетать из "Домодедово", в количестве 20 или 30 человек, отправились по собственной инициативе в аэропорт уже после того, как их предупредили о задержке рейса. Там они пытались искать представителя "ВИМ-Авиа", чтобы понять, что случилось. На месте сотрудники Роспотребнадзора предложили им написать претензию на туроператора TUI, так как представителей авиаперевозчика в аэропорту нет. Если посмотреть на суть этих претензий, то они в основном состоят в том, что люди не смогли во время улететь", — прокомментировал ситуацию Демура.

"Ситуация была острая и напряженная, люди были в неком напряженном состоянии и пожаловались, а организация (Роспотребнадзор), пытаясь людей защитить, так резко отреагировала. Я не знаю, почему так произошло. Вполне допускаю, что мы попали под "горячую руку". Если мы предполагаем, что живём в правовом государстве, то думаю, что мы этот вопрос решим и уладим", — считает он.