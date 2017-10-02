Туроператор предсказывает дефицит авиабортов после ухода "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Дефицит авиационных бортов, который наблюдается на российском рынке при отсутствии египетского турнаправления, скорее всего, еще более усугубится с уходом "ВИМ-Авиа", сообщил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярными рейсами "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

"Есть дефицит авиационных емкостей. Так устроен рынок, что из-за отсутствия зимнего Египта авиакомпании не хотят привозить большое количество самолетов, потому что зимой они стоят на бетоне, им некуда летать", — сказал он журналистам.

"Египет каким-то образом снимал все эти моменты. Сейчас Египта нет, и привозить самолеты только на лето нерентабельно, поэтому сохраняется дефицит авиаперевозки. Сейчас, когда ушел с рынка "ВИМ-Авиа", будет серьезный дефицит бортов на лето", — считает Демура.