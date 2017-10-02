Авиакомпании перевезли почти шесть тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" 1 октября

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Почти 6 тысяч пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" перевезено в воскресенье самим перевозчиком и другими российскими авиакомпаниями на чартерных и регулярных рейсах, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа", которая выполняла чартерные и регулярные рейсы, обострилась 23 сентября. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 10 миллиардов рублей.

"За прошедшие сутки авиакомпанией "ВИМ-Авиа" и другими российскими и зарубежными компаниями на внутрироссийских и международных чартерных и регулярных рейсах перевезено почти 6 тысяч человек. "ВИМ-Авиа" совершила 22 рейса, 13 из которых – международные. К местам назначения доставлено почти 2,2 тысячи туристов. Из российских городов полеты осуществлялись в Анадырь и Благовещенск", — говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам утреннего заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа".