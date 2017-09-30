Минкавказа проверит финансовую состоятельность резидентов курорта "Архыз"

Вид на Северный Зеленчукский храм (Х Вид на Северный Зеленчукский храм (Х век), расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища. Архивное фото)

Вид на Северный Зеленчукский храм (Х Вид на Северный Зеленчукский храм (Х век), расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища. Архивное фото)

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Минкавказа в ближайшее время проведет проверку финансовых возможностей всех резидентов всесезонного курорта "Архыз", чтобы избежать остановки реализации проектов, сообщали в пресс-службе министерства.

В субботу первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов посетил с рабочей поездкой Карачаево-Черкесскую Республику, где провел совещание с действующими резидентами особой экономической зоны "Архыз", на которой располагается всесезонный туристско-рекреационный комплекс. Он сообщил о предстоящем ужесточении требований к резидентам курорта.

"В ближайшее время будет проведена проверка финансовых возможностей всех резидентов, уже работающих на курорте и планирующих участие в проекте. Нельзя допустить остановку реализации проектов. Кроме того, мы строго будем следить за тем, чтобы все объекты соответствовали стратегии развития курорта. Каждый отрезок территории, принадлежащий, резидентам, должен быть благоустроен, чтобы не портить впечатление от курорта", — цитирует пресс-служба Байсултанова.

Затем Байсултанов провел ряд встреч с резидентами, в ходе которых детально обсудил с ними планы инвесторов по реализации проектов на территории курорта. По итогам этих встреч будут приняты решения по формату дальнейшего сотрудничества с каждым резидентом в отдельности.

По данным пресс-службы, сейчас на территории особой экономической зоны "Архыз" в Карачаево-Черкессии зарегистрировано 27 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 9 миллиардов рублей. Еще две компании – "Нарсана" и "Олимпия" – заявили о своей готовности стать резидентами ОЭЗ на площадке Петербургского международного экономического форума.