На Куршской косе может появиться первый официальный пляж

КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Первый официальный пляж на побережье Балтийского моря может появиться на территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, рассказал в интервью РИА Новости директор нацпарка Анатолий Калина.

"Если честно, я вообще против пляжного отдыха на территории парка, потому что когда люди видят авандюну, начинают скатываться с нее, а она у нас особо охраняемая, сделана руками человека… Но в этом году мы согласились с Зеленоградским районом, что они сделают деревянный променад в поселке Лесном. Мы на это пошли из-за того, что привлечь людей, которые хотят отдыхать с комфортом. Чтобы они останавливались в районе поселков, а не по всему парку", — сказал директор.

Он добавил, что администрация Зеленоградского городского округа, в чьем ведомстве находятся населенные пункты, расположенные на территории национального парка, уже сделала деревянный променад, построила спасательную станцию.

"Но пока нет кабинок для переодевания, душевых, то есть, конечного варианта еще нет. Для того, чтобы был официальный пляж, необходимо провести обследование моря, какая глубина, какое течение. Но именно в этом проекте мы Зеленоградскому району не отказываем", — добавил Калина.

Куршская коса — это узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране. В границах нацпарка находится три населенных пункта, по территории косы проходит российско-литовская государственная граница. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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