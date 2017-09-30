На Куршской косе появится турмаршрут "над кронами деревьев"

КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Руководство национального парка "Куршская коса" в Калининградской области прорабатывает новый туристический маршрут "над кронами деревьев", подобного которому еще нет ни в одном субъекте России, рассказал в интервью РИА Новости директор нацпарка Анатолий Калина.
По словам директора нацпарка, суть проекта в том, что пологая дорога по кругу примерно 50 метров в диаметре постепенно поднимается вверх и выходит на точку на высоте примерно 40 метров. Пока человек поднимается наверх, он может наблюдать за птицами, животными и любоваться деревьями с высоты.
"Причем посещать его смогут и люди с ограниченными возможностями, и дети, предусмотрен лифт. Пока в России таких проектов не реализовано, если все получится, то мы будем первыми", — добавил Калина.
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