На Куршской косе появится турмаршрут "над кронами деревьев"

КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Руководство национального парка "Куршская коса" в Калининградской области прорабатывает новый туристический маршрут "над кронами деревьев", подобного которому еще нет ни в одном субъекте России, рассказал в интервью РИА Новости директор нацпарка Анатолий Калина.

"Этот проект я увидел в Германии в национальном парке Тюрингии. Это изумительный проект. Сейчас мы подписываем соглашение о сотрудничестве. Затем их сотрудники приедут к нам, вместе посмотрим места, где именно можно было бы этот проект осуществить, и они нам передадут проектную документацию", — сказал Калина.

По словам директора нацпарка, суть проекта в том, что пологая дорога по кругу примерно 50 метров в диаметре постепенно поднимается вверх и выходит на точку на высоте примерно 40 метров. Пока человек поднимается наверх, он может наблюдать за птицами, животными и любоваться деревьями с высоты.

"Причем посещать его смогут и люди с ограниченными возможностями, и дети, предусмотрен лифт. Пока в России таких проектов не реализовано, если все получится, то мы будем первыми", — добавил Калина.

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