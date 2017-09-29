Количество российских туристов в Дубае за полгода выросло на 97,5%

Трамвай проезжает по мосту через канал в Дубае . Архивное фото

Трамвай проезжает по мосту через канал в Дубае . Архивное фото

ДУБАЙ, 29 сен — РИА Новости. Количество туристов из России выросло на 97,5% за первую половину 2017 году, такие цифры обнародовал Центральный банк (ЦБ) ОАЭ.

В то же время туристов из Китая в Дубае стало больше на 54,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В общей сложности количество туристов в Дубае выросло на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, туристов в эмиратах Абу-Даби и Рас-Эль-Хайма стало больше на 7,2% и 6,5% соответственно. Российские туристы увеличили свое присутствие в Рас-Эль-Хайме на 83,7%.